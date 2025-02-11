Петербург и Ленобласть вошли в число самых популярных направлений на майские праздники

В рейтинг также вошли Краснодарский край, Республика Татарстан, Москва Санкт-Петербург и Ленинградская область стали самыми популярными направлениями для раннего бронирования на майские праздники 2025 года.
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