В Калужской области сотрудники полиции раскрыли серию краж имущества из частных домовладений

Оперативными сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области и ОМВД России по Малоярославецкому району по подозрению в серии краж из частных домовладений в районном центре задержан 25-летний гражданин.
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