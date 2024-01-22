Foreign Affairs: Украина проигрывает "опасному дуэту" из России

ТАСС/Евгений Епанчинцев ВСУ проигрывают "войну беспилотников", поскольку российские войска применяют новую тактику ведения боя при помощи БПЛА, Москва использует новые технологии производства дронов и систем РЭБ, отмечает американский журнал Foreign Affairs 22 января.
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