На переговорах в Эр-Рияде будет обсуждаться восстановление отношений и подготовка возможной встречи президентов РФ и США -- Кремль

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ -- На переговорах в Эр-Рияде в Саудовской Аравии во вторник российские и американские представители обсудят восстановление отношений двух стран, подготовку к возможным переговорам по украинскому урегулированию и встрече президентов РФ и США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.