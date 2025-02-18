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Китай

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На переговорах в Эр-Рияде будет обсуждаться восстановление отношений и подготовка возможной встречи президентов РФ и США -- Кремль

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ -- На переговорах в Эр-Рияде в Саудовской Аравии во вторник российские и американские представители обсудят восстановление отношений двух стран, подготовку к возможным переговорам по украинскому урегулированию и встрече президентов РФ и США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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