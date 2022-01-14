Закон и Порядок

135 694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий К
    Кто бы еще этим занялся. Кормушка общаяОТВЕТЫ РОССИИ - "...
  • Оксана Головенко
    Убрать саботирующего "олигарха" - это самое простое из перечисленного... У всех у них на собственность - "птичьи прав...ОТВЕТЫ РОССИИ - "...
  • Валерий К
    Может быть всё предложенное в статье и сработали, но олигархи не сделают этоОТВЕТЫ РОССИИ - "...

Белый дом встал на сторону России и отговорил Сенат от санкций против «Северного потока-2»

Белый дом встал на сторону России и отговорил Сенат от санкций против «Северного потока-2»

Американские власти хоть и подчёркивают, что по-прежнему выступают против газопровода в обход Украины, но прекрасно осознают, что если сейчас расширить ограничительные меры в отношении участников проекта, то это выйдет боком прежде всего для самого ВашингтонаВ ходе голосования 13 января Сенат не поддержал законопроект, разработанный республиканцем Тедом Крузом, который предусматривал введение президентом США ограничительных мер — запрета на въезд в США, заморозка активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами чёрного списка — против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию «Северного потока-2», и ряда их сотрудников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх