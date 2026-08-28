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Газета.ру

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Песков назвал страшилкой публикации западных СМИ о якобы эскалации в зоне СВО

Песков назвал страшилкой публикации западных СМИ о якобы эскалации в зоне СВО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикации о якобы эскалации РФ на Украине «традиционной страшилкой», тиражируемой западными СМИ.

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