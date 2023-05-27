Уже не Бекки Тэтчер. Кем выросла дочь Андрея Миронова и «радистки Кэт»

Сегодняшние актерские династии берут начало еще в советском времени. Тогда было много артистов, которых знала вся страна, их дети с детства были знакомы с профессией и, как правило, выбирали тот же путь, по которому когда-то пошли и родители.
Сегодняшние актерские династии берут начало еще в советском времени. Тогда было много артистов, которых знала вся страна, их дети с детства были знакомы с профессией и, как правило, выбирали тот же путь, по которому когда-то пошли и родители.
Свежие комментарии