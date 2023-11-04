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Эрдоган: Турция готова стать гарантом по ситуации в Газе

Эрдоган: Турция готова стать гарантом по ситуации в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках контактов с журналистами в самолете по возвращению из Астаны сделал заявление, в соответствии с которым Анкара может стать гарантом в отношении ситуации, развернувшейся на территории сектора Газа.

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