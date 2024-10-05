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  • Татьяна Собколова
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  • Галина Смирнова
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«Я тебе дам посттравматический синдром!» – на форуме в Варшаве разругались на почве русофобии

«Я тебе дам посттравматический синдром!» – на форуме в Варшаве разругались на почве русофобии

Русским нельзя дать победить на Украине, иначе они будут вечно унижать европейцев. Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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