В Музее Победы пройдет цикл открытых уроков о «запасной столице» — Куйбышеве

9 ноября в Музее Победы стартует цикл открытых уроков в рамках выставки «Отвага и стойкость», посвященной истории Куйбышевской области и ее жителям — труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, а также послевоенным достижениям региона в области освоения космоса.