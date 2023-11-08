В Музее Победы пройдет цикл открытых уроков о «запасной столице» — Куйбышеве

9 ноября в Музее Победы стартует цикл открытых уроков в рамках выставки «Отвага и стойкость», посвященной истории Куйбышевской области и ее жителям — труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, а также послевоенным достижениям региона в области освоения космоса.
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