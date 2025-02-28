Александр Дарчиев возглавил посольство РФ в США

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что Соединённые Штаты Америки на консультациях в Стамбуле передали официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева новым послом России в США.
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