Туск заявил, что Варшава больше не может оказывать помощь Киеву в прежних объемах Польша больше не имеет возможности оказывать военную помощь Украине в прежних объемах.
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Туск заявил, что Варшава больше не может оказывать помощь Киеву в прежних объемах Польша больше не имеет возможности оказывать военную помощь Украине в прежних объемах.
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