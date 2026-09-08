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Царьград

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Focus Technologies отметила смягчение спада трафика в ТЦ России

Focus Technologies отметила смягчение спада трафика в ТЦ России

К осени замедлилось сокращение трафика в ТЦ России после летнего падения. Михаил Васильев из Focus Technologies отметил, что в августе снижение составило всего 1,8% год к году.

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