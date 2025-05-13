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Россиян предупредили об угрожающих лишением недвижимости нарушениях

Россиян предупредили об угрожающих лишением недвижимости нарушениях

Квартира может быть выставлена на торги, если была сделана незаконная перепланировка, образовались большие коммунальные долги или был нарушен жилищный кодекс, рассказал эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бендриков.

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