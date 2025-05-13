Россиян предупредили об угрожающих лишением недвижимости нарушениях

Квартира может быть выставлена на торги, если была сделана незаконная перепланировка, образовались большие коммунальные долги или был нарушен жилищный кодекс, рассказал эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бендриков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии