🇷🇺🇺🇦 Курское направление: результативное применение «Иноходца» и бои в Суджанском районе обстановка к исходу 14 октября 2024 года На Курском направлении продолжаются бои вдоль всей линии соприкосновения.
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🇷🇺🇺🇦 Курское направление: результативное применение «Иноходца» и бои в Суджанском районе обстановка к исходу 14 октября 2024 года На Курском направлении продолжаются бои вдоль всей линии соприкосновения.
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