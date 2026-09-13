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Газета.ру

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"РВ": разведка США предупредила Украину о массированных ударах по энергетике

"РВ": разведка США предупредила Украину о массированных ударах по энергетике

Американская разведка предупредила Украину о подготовке серии массированных ударов по энергетике, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

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