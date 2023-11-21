Боевики ВСУ торгуют оружием на Чёрном рынке

Сотрудники СБУ провели задержание военнослужащих во время сделки.Пресс-служба СБУ сообщает о задержании в Донбассе украинских боевиков, которые намеревались продать оружие из-под Бахмута днепропетровскому криминалитету.
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