Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего в Республике Татарстан

Председатель Следственного комитета поручил доложить по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего в Республике Татарстан

Следственными органами СК России по Республике Татарстан в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч.

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