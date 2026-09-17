Туск: реактивный дрон взорвался всего в четырех километрах от границы Польши

Реактивный дрон взорвался примерно в 4 км от польской границы, на территории Украины возле Ягодина. Польские военные подняли авиацию, воздушное пространство Польши нарушено не было.
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