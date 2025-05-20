Не только Украину: что еще обсудили Путин и Трамп

Подробности беседы рассказал Юрий УшаковНа брифинге по итогам телефонного разговора между президентами России и США, состоявшегося накануне, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков поделился важными подробностями беседы.
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