Встретились как-то армянин с итальянцем в Испании

Армен Григорян, солист знаменитого «Хора Турецкого», вместе с талантливым итальянским вокалистом, имя которого пока остается неизвестным, устроили импровизированный концерт прямо на одной из оживленных улиц города.
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