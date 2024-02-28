Гороскоп на 29 февраля 2024 года предрекает всем представителям знаков Зодиака интенсивный день Анастасия МеркуловаПрогноз на 29 февраля 2024 года предвещает насыщенный день для всех знаков Зодиака, в ходе которого могут возникнуть разногласия не только с друзьями, но и с близкими.