Вокалист Great White Джек Расселл умер в возрасте 63 лет

Global Look Press/Scott Mitchell/ZUMAPRESS.com Вокалист и основатель рок-группы Great White Джек Расселл скончался на 64-м году жизни, сообщается на странице его последнего коллектива Jack Russell's Great White в Facebook*.
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