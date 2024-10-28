Серия Т-80 – герои спецоперации Несвойственное амплуаДля начала стоит вспомнить, для чего создавался первый в мире газотурбинный танк.
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Серия Т-80 – герои спецоперации Несвойственное амплуаДля начала стоит вспомнить, для чего создавался первый в мире газотурбинный танк.
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