Россиянин в одиночку уничтожил два блиндажа в зоне СВО

Минобороны: Штурмовик в одиночку уничтожил два блиндажа севернее Работино Российский штурмовик с позывным Препод в одиночку уничтожил два блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Работино в Запорожской области.
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