Жизнь на две страны: как сейчас выглядит девятилетняя дочь Юлии Савичевой, растущая в Португалии

Певица Юлия Савичева всегда старалась оберегать свою частную жизнь от лишнего внимания. В ее карьере практически не было громких скандалов, а личные темы редко становились предметом публичного обсуждения.
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