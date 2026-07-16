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Жизнь на две страны: как сейчас выглядит девятилетняя дочь Юлии Савичевой, растущая в Португалии

Певица Юлия Савичева всегда старалась оберегать свою частную жизнь от лишнего внимания. В ее карьере практически не было громких скандалов, а личные темы редко становились предметом публичного обсуждения.

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