ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 899 подписчиков

Почти 80% россиян доверяют отечественной фарминдустрии

Почти 80% россиян доверяют отечественной фарминдустрии

Большинство россиян (78%) доверяют отечественной фармацевтической индустрии. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Фонда «Росконгресс» и Аналитического центра НАФИ, которыми они поделились с «Известиями» 5 июня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх