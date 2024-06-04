Почти 80% россиян доверяют отечественной фарминдустрии

Большинство россиян (78%) доверяют отечественной фармацевтической индустрии. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Фонда «Росконгресс» и Аналитического центра НАФИ, которыми они поделились с «Известиями» 5 июня.
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