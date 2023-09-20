По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, российская продукция АПК поставляется в 158 стран

По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, российская сельхозпродукция поставляется в 158 стран мира В этом году Россия экспортировала сельхозпродукцию на сумму 31,3 млрд долл.
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