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По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, российская продукция АПК поставляется в 158 стран

По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, российская продукция АПК поставляется в 158 стран

﻿﻿По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, российская сельхозпродукция поставляется в 158 стран мира В этом году Россия экспортировала сельхозпродукцию на сумму 31,3 млрд долл.

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