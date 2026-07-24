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Царьград

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УМВД Камчатки: Восемь пострадали в ДТП на трассе "Вилюй"

УМВД Камчатки: Восемь пострадали в ДТП на трассе "Вилюй"

В аварии на трассе "Вилюй" с участием автомобиля "Ниссан Элгранд" пострадали восемь сотрудников предприятия.

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