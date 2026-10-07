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"Троицу" Рублёва вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры

"Троицу" Рублёва вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры

Икону "Троица" Андрея Рублёва вернули в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Как сообщают СМИ, шедевр древнерусской живописи снова занял своё историческое место 5 октября.

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