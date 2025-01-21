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Новая раздача квартир: в Екатеринбурге прошла премия «Семья - опора России»

Новая раздача квартир: в Екатеринбурге прошла премия «Семья - опора России»

Avia.pro - СМИ В Екатеринбурге прошла торжественная церемония награждения премией «Семья – опора России» с раздачей жилищный сертификатов.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ПОРА ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ НЕ ПРОПУСКАТЬ ТАКИЕ ФАКТЫ И ПИСАТЬ, ПИСАТЬ, ПИСАТЬ В СК БАСТРЫКИНУ. ОН НЕ МОЖЕТ ВСЕ ПРОВЕРИТЬ САМ, НО У НЕГО ЕСТЬ КОМАНДА СПОСОБНАЯ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО В ЭТОМ ВОПРОСАХ. ИНАЧЕ СКОРО МОЖЕТ НАРОД ДОЙТИ ДО &quot;ТОЧКИ КИПЕНИЯ&quot; И ТОГДА БУНТ - БЕСПОЩАДНЫЙ. МОЖЕТ ХВАТИТ СТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА РОССИЙСКОМ КОРЕННОМ НАСЕЛЕНИЕМ ?
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4 час.
Вячеслав Пепеляев
это похоже  и есть импорто замещение наших ребят на фронт , а этих животных с мини инкубаторами сюда
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2 час.
Александр Ляшенко
Это пиздец! Они всерьёз приехали в РФ, жить вместо нас, россиян.Какую продажную падаль избирают россияне, и вот они результаты! Россияне, а не пора ли к топору?Будем сидеть по углам, они нас по одному поубивают!
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2 час.

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