Новая раздача квартир: в Екатеринбурге прошла премия «Семья - опора России»

Людмила Лиханова

ПОРА ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ НЕ ПРОПУСКАТЬ ТАКИЕ ФАКТЫ И ПИСАТЬ, ПИСАТЬ, ПИСАТЬ В СК БАСТРЫКИНУ. ОН НЕ МОЖЕТ ВСЕ ПРОВЕРИТЬ САМ, НО У НЕГО ЕСТЬ КОМАНДА СПОСОБНАЯ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО В ЭТОМ ВОПРОСАХ. ИНАЧЕ СКОРО МОЖЕТ НАРОД ДОЙТИ ДО "ТОЧКИ КИПЕНИЯ" И ТОГДА БУНТ - БЕСПОЩАДНЫЙ. МОЖЕТ ХВАТИТ СТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА РОССИЙСКОМ КОРЕННОМ НАСЕЛЕНИЕМ ?