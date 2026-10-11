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Ювелирная работа: алтайские хирурги спасли пациента, который раздробил лицо о лодку

Ювелирная работа: алтайские хирурги спасли пациента, который раздробил лицо о лодку

Специалисты Барнаульской горбольницы №5 успешно восстановили лицо пациента после тяжелой травмы, которую он получил на отдыхе.

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