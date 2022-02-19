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Главы Минкультуры, Минцифры и Минобрнауки вошли в координационный совет РЦИС

Главы Минкультуры, Минцифры и Минобрнауки вошли в координационный совет РЦИС

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что рост стоимости отечественной интеллектуальной собственности за последнее время составил 1,3 раза, а инвестирование отрасли за последние 3 года удвоилось и превысило 700 млрд рублей в год.

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