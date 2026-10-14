Начало биржевых торгов 14 октября демонстрировало рост цен на нефть после сообщений об атаках на два судна в Ормузском проливе.
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