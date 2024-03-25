Юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон

Evgenija Palette Не морочьте голову людям. Когда вам надо было повысить пенсионный возраст, вы это сделали без смены всяких ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ, да и многое другое тоже... Вы этот Закон еще через двадцать лет не поменяете, а ЛЮДИ ГИБНУТ ОТ ЭТОЙ МРАЗОТЫ...

Ольга Вносить поправки и новые статьи в конституцию мы можем без оглядки на запад, мы суверенное государство, а смертная казнь безусловно нужна. Нам эту конституцию навязали, навязали мораторий, навязали судебную систему, образование и многое другое! Пора стряхнуть эту западную шелуху и изменить уголовный кодекс!