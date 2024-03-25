13 выводов из первых допросов отморозков. Пустить следствие по ложному следу? о тем допросам, которые уже попали в сеть, можно сделать некоторые выводы об исполнителях теракта в «Крокус Сити Холле».
Юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон
Комментарии
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Evgenija Palette
Не морочьте голову людям. Когда вам надо было повысить пенсионный возраст, вы это сделали без смены всяких ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ, да и многое другое тоже... Вы этот Закон еще через двадцать лет не поменяете, а ЛЮДИ ГИБНУТ ОТ ЭТОЙ МРАЗОТЫ...
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20 час.
Ольга
Вносить поправки и новые статьи в конституцию мы можем без оглядки на запад, мы суверенное государство, а смертная казнь безусловно нужна. Нам эту конституцию навязали, навязали мораторий, навязали судебную систему, образование и многое другое! Пора стряхнуть эту западную шелуху и изменить уголовный кодекс!
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20 час.
Аршак Меликджанян
ни какого внятного аргумента, кроме бла бла, Зорькин не привёл, вводили мораторий без принятия конституции так с какого бодуна отмена по другой процедуре? или так КС приснилось?
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19 час.
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