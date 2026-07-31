Трамп ответил на вопрос о нежелании Зеленского идти на уступки

Никому не хочется идти на уступки в вопросе конфликта на Украине, но это придется сделать. Так президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о нежелании украинского лидера Владимира Зеленского идти на компромисс в ходе заседания кабинета министров, трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале.