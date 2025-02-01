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Келлог: Трамп даст РФ с Украиной рычаги для переговоров и добьется мира

Келлог: Трамп даст РФ с Украиной рычаги для переговоров и добьется мира

Благодаря умению заключать сделки президент США Дональд Трамп остановит конфликт на Украине. Он предоставит обеим сторонам возможности для проведения переговоров, сообщил спецпосланник Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

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