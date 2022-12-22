Месси останется в «ПСЖ», Жамнов уйдет из сборной, победа «МЮ», золото Антюх в Лондоне аннулировано, Роналду ждет варианты в Европе, поражение СКА и другие новости

1. Лионель Месси и «ПСЖ» условились продлить контракт. Срок и зарплату обсудят на следующей встрече.
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