В Архангельске воспитанники спортшколы №1 и ветераны СВО отработали подачи, приём мяча и игру без прыжков на совместной тренировке, а министр спорта региона Андрей Щелоков сообщил о планах сформировать сборную Поморья для всероссийских соревнований.