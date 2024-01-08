Последние новости с фронта определяют исход завершения спецоперации на Украине. В беседе с Царьградом Павел Еремеев, военнослужащий их 10-й казачьей бригады "Дон", озвучил простую истину, которую должны услышать "большие" политики опальные звёзды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии