В деле осужденного на 20 лет экс-прокурора Норильска всплыл давний конфликт с судьей

Экс-прокурор Норильска Хаваж Гутаев обратился в Следственный комитет России. Он утверждает, что назначившая ему максимальный срок за взяточничество судья не могла быть беспристрастной, так как «желала его наказать» за оскорбительные высказывания в ее адрес, сделанные еще несколько лет назадНеожиданный поворот произошел в деле бывшего прокурора Норильска Хаважа-Бауди Гутаева.