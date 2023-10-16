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В деле осужденного на 20 лет экс-прокурора Норильска всплыл давний конфликт с судьей

В деле осужденного на 20 лет экс-прокурора Норильска всплыл давний конфликт с судьей

Экс-прокурор Норильска Хаваж Гутаев обратился в Следственный комитет России. Он утверждает, что назначившая ему максимальный срок за взяточничество судья не могла быть беспристрастной, так как «желала его наказать» за оскорбительные высказывания в ее адрес, сделанные еще несколько лет назадНеожиданный поворот произошел в деле бывшего прокурора Норильска Хаважа-Бауди Гутаева.

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