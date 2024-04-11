Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Войну не делают в белых перчатках,не будешь для всех мягким и пушистым.Мы всё играемся в бирюльки с небратьями.Ведь т...Дорога Путина к А...
  • Виктор Гайдуков
    Может быть, может быть.... Мне эти рассуждения кажутся разумными и я часто думаю, что Владимир Владимирович стремится...Дорога Путина к А...
  • Василий Топчий
    Согласен.Дорога Путина к А...

Доброволец Солома (экс-футболист сборной России): «Мы хотим пробить стену равнодушия»

Доброволец Солома (экс-футболист сборной России): «Мы хотим пробить стену равнодушия»

Сорокавосьмилетний Андрей Соломатин - воспитанник СДЮСШОР московского "Торпедо", чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, серебряный призёр чемпионата России в 1995-м, 1999-м, 2000-м, 2001-м, 2002-м и 2004-м, бронзовый призёр чемпионата России-1998, обладатель Кубка России в 1996-м, 1997-м, 2000-м, 2001-м и 2002-м, обладатель Суперкубка чемпионата России-2004.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх