Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бастрыкин потребовал отчет по делу нападений на детей в Самаре

Бастрыкин потребовал отчет по делу нападений на детей в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о ходе расследования по факту неправомерных действий мигрантов из стран ближнего зарубежья в Самаре: ограбления одного ребенка и преследования других детей с выкриками угроз.

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