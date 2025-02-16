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Царьград

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"Мешок" в районе Курахово прорван, фронт посыпался: Пора сказать правду

"Мешок" в районе Курахово прорван, фронт посыпался: Пора сказать правду

ВС России прорвали оборону противника и мощно наступают в полукотле позади Курахово. Попавшие в окружение подразделения ВСУ не могут из него выйти"Военкоры Русской Весны" получили актуальную информацию о ситуации на фронте.

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