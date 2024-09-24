Рост зарплат. Безработица. Доходы бюджета России: о чем говорил Мишустин?

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сделал ряд заявлений. Редакция КС собрала главные высказывания главы российского кабмина: В России должен вырасти минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
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