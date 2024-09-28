Медвежий угол
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Медвежий угол

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Задержали добровольца

Задержали добровольца

На фронте задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, который весной подал в отставку и ушел добровольцем в СВО.

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Комментарии
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Стэйси
Ага, в тылу в тепом и безопасном месте. Вы серьёзно думаете что он в окопе и на переднем крае ?
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Наши дети там жизнью рискуют и сами себе обмундирование покупают на деньги, заработанные с риском для жизни! А эти ворюги прикрываются СВО не закрывая своих синдикатов воровства и предательства. Даааа, выросло поколение мерзавцев и подонков и все во властвующие структуры лезут воровать без оглядки.
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47 мин.
В
Владимир
Знать столько наворовал, что и погибнуть за наворованное не жалко. По крайней мере для членов его семьи.....
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18 мин.

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