Задержали добровольца

Ага, в тылу в тепом и безопасном месте. Вы серьёзно думаете что он в окопе и на переднем крае ?

НК

Наталья Котельникова

Наши дети там жизнью рискуют и сами себе обмундирование покупают на деньги, заработанные с риском для жизни! А эти ворюги прикрываются СВО не закрывая своих синдикатов воровства и предательства. Даааа, выросло поколение мерзавцев и подонков и все во властвующие структуры лезут воровать без оглядки.