Вдове убитого в Китае свердловчанина выставят огромный счет

Вдова погибшего в Китае дальнобойщика из Екатеринбурга Андрея Лунегова Екатерина почти месяц ждет экспертизу и в тревоге гадает, какую сумму ей насчитают больница и морг за хранение тела и дальнейшее кремирование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии