В Красноярском крае полицейские, общественники и курсанты полицейского класса присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии 80-летия Великой Победы сотрудники МО МВД России «Шарыповский» и представитель Общественного совета при Отделе Сергей Шубин совместно с курсантами полицейского класса провели акцию «Георгиевская ленточка».
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