Во Владивостоке введен режим повышенной готовности из-за сильного дождя

В связи с ожидаемым сильным дождем во Владивостоке введен режим повышенной готовности. Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности приняла такое решение, чтобы обеспечить эффективную работу служб, обеспечивающих жизнеобеспечение города.