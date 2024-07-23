Во Владивостоке введен режим повышенной готовности из-за сильного дождя

В связи с ожидаемым сильным дождем во Владивостоке введен режим повышенной готовности. Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности приняла такое решение, чтобы обеспечить эффективную работу служб, обеспечивающих жизнеобеспечение города.
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