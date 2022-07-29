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«Сидеть дома я могу где угодно»: Макаревич объяснил, почему не едет в Россию

«Сидеть дома я могу где угодно»: Макаревич объяснил, почему не едет в Россию

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, проживающий в настоящее время с молодой супругой в Израиле и недавно ставший отцом в четвертый раз, признался, что сейчас не думает о том, чтобы вернуться в Россию.

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